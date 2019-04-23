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مصرع زوجين وإصابة نجلتهما فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:53 م
مصرع زوجين وإصابة نجلتهما فى انقلاب سيارة بالمنيا حادث تصادم
فريق المحافظات
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لقى زوجين مصرعهما أثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق الجيش بين مركزى المنيا وأبو قرقاص، بينما نجت نجلتهما.
 
تلقي اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث سير بطريق الجيش أمام مركز المنيا، وبانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صلاح، مفتش مباحث مركز المنيا، لفحص البلاغ حيث تبين مصرع شخصين، وهما (م.ا 45  سنه)، وزوجته (م.ا 34  سنة)، بينما كانت بصحبتهما نجلتهما ن.م  16  سنة.

ونجت ابنتهما من الحادث، وتم نقلهما لمستشفى المنيا الجامعى لإصابتها بصدمة عصبية، وتم نقل جثث الزوجين لمشرحة مستشفى المنيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

 


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