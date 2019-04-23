مصدر روسى: قطار زعيم كوريا الشمالية يصل غدا إلى محطة "هسن"

موسكو(أ ش أ)

قال مصدر بهيئة السكك الحديدية الروسية، إنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "المصفح"، غداً الأربعاء إلى أقصى شرق روسيا.

وأضاف المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، "يصل القطار فى الصباح إلى محطة هسن، ومن ثم يتبع إلى أوسورييسك، ومن هناك إلى فلاديفوستوك، ويمكن تغبير الجدول الزمنى أثناء حركة مرور القطار المدرع عبر خط خاسان — أوسوريسك، ثم فى قطاع ترانسيب أوسوريسك-فلاديفوستوك".

وفى سياق متصل، ذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية اليوم، أن وفدا كوريا شماليا كبيرا يضم أكثر من 30 شخصا وصل إلى أقصى شرق روسيا صباح اليوم، حيث من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، موضحة أن كيم سيجرى خلال الزيارة محادثات مع بوتين، دون الكشف عن أى تفاصيل بخصوص موعد اللقاء وجدول أعماله.

كان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أعلن فى وقت سابق أن الاستعدادات للقاء الرئيس الروسى مع زعيم كوريا الشمالية، دخلت المرحلة النهائية، وسيجرى اللقاء قبل نهاية الشهر الجارى.