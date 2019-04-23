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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:22 م
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مصادر: أعضاء أوبك الخليجيون مستعدون لرفع الإنتاج فى حال توافر الطلب

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:06 م
مصادر: أعضاء أوبك الخليجيون مستعدون لرفع الإنتاج فى حال توافر الطلب أوبك _ أرشيفية
(رويترز)
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قالت مصادر في أوبك وبقطاع النفط إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأمريكي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.

 

وقررت الولايات المتحدة ، عدم تمديد استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران منحتها العام الماضي إلى كبار مشتري الخام الإيراني، في موقف أكثر تشددا من المتوقع.

 

وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.

 

 


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