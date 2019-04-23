مد أجل الحكم علي ربة منزل وشقيقها قتلا زوجها بالبساتين لجلسة الغد

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على ربة منزل وشقيقها بتهمة قتل الزوج على أثر خلافات بالبساتين لجلسة الغد.

وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار بكر أحمد بكر رئيس النيابة الكلية، في القضية رقم 6491 لسنة 2017 جنايات البساتين، أن المتهمين "عبد الناصر دسوقي، و أمال دسوقي"، قاما بقتل المجني عليه "مسلم عبد الله" عمدا مع سبق الإصرار، فبعد أن نشب الخلاف بينه وبين زوجته المتهمة الثانية بيتا النية، وعقدا العزم علي قتله وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا وجوده فيه، وما أن ظفرالمتهم الأول به وحيدا في مسكنه حتي استل سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث الإصابات التي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.