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مدينة الشروق تقطع المياه عن وحدات لم تصلح عيوب العزل بالحمامات والمطابخ

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:32 ص
مدينة الشروق تقطع المياه عن وحدات لم تصلح عيوب العزل بالحمامات والمطابخ حملة نظافة فى مدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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أعلن صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم البدء فى قطع المياه ورفع العدادات، بالوحدات التى لم تقم إصلاح عيوب العزل بالحمامات والمطابخ، وأدى تسرب المياه بها إلى إتلاف الواجهات الخاصة بالعمارات، مما يؤثر على سلامة العقار.

 

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فى بيان له ، تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بإسكان الشباب 100 م2 (شمالى – جنوبى)، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية، موضحاً أنه تم التوجيه بإلزام الشركة بالنظافة الدورية اليومية بالمنطقة، وتكثيف الصناديق ورفع القمامة من الممرات والمناور، وتم إصدار تعليمات لرئيس الحى المختص بالمتابعة اليومية لرصد المنطقة، وتحرير المخالفات اللازمة لأصحاب الوحدات السكنية الذين يلقون بمخلفات التشطيب على أرصفة المشاة، ورفع تلك المخلفات على نفقة المالك فى حالة عدم الاستجابة، والاستماع لشكاوى سكان المنطقة، وإعلامهم بأن جهاز المدينة لا يدخر جهداً لراحة السكان، حيث إنه تم تخصيص الخط الساخن رقم (15100) لتلقى شكاوى المرافق بالمدن الجديدة، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

 

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، تم التواصل مع السكان بمنطقة إسكان المستقبل، على أرض الواقع بمقر إقامتهم، والاستماع إلى شكواهم، مؤكداً أنه تم توجيه الإدارات المختصة بسرعة الاستجابة للشكاوى المُقدمة، والعمل على حلها، والمتابعة من قبل رئيس الحى المختص، وعرض تقرير بما يتم تحقيقه على رئيس الجهاز.

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