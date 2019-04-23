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محافظ كفر الشيخ: حملات لإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الدولة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:21 م
محافظ كفر الشيخ: حملات لإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الدولة الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، بشن حملات لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات بفرع النيل برشيد على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهاز حماية النيل، ورؤساء مراكز ومدن فوه ودسوق ومطوبس.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الرى ومديرية الأمن بفرع النيل برشيد، بنطاق مراكز دسوق وفوة ومطوبس، لإزالة الأقفاص السمكية، مؤكداً أنه لا تهاون مع المعتدين على فرع النيل، ولن يسمح بتواجد أى من الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة المواطنين والبيئة.
 
وعلى جانب آخر، ناقش محافظ كفر الشيخ، حصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن، مكلفاً بضرورة إزالتها من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصاً على حقوق الأجيال القادمة، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة، بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة، والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة.
 
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشدداً على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كل الإجراءات ضد المتعديين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتعاون بين رؤساء مجالس المدن والمشاركة كفريق عمل متعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: "إننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ".

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