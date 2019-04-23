محافظ كفر الشيخ: إقامة 13 خيمة رمضانية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إقامة 13 خيمة رمضانية بجميع مدن المحافظة، فضلاً عن المنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية الاستهلاكية وتحديد احتياجات المحافظة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك، وتوفير السلع الاستهلاكية بجميع منافذ التوزيع الخاصة بوزارة التموين والقوات المسلحة ومنافذ أمان والشركات الخاصة بتوزيع الجملة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة مرور لجان من المتابعة التموينية والجهات المختلفة لضمان ثبات سعر أسطوانة الغاز 50 جنيها فى المستودع، 55 جنيها فى الشارع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقرى الاكثر احتياجاً.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة منوطة بتوفير الإمكانيات والأمان والنظافة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومراقبة الأسعار التى سيتم زيادتها تباعاً للحد من ارتفاع الأسعار وتوفيرها للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء‪.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم إقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدن المحافظة، مؤكداً أن الخيمة بمثابة عمل اجتماعى ومشاركة مجتمعية بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك.