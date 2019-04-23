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محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:43 م
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ قنا مع الأمهات المثاليات
قنا - وائل محمد
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كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والتى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام .

وأوضح الهجان، أنه تم تكريم منى تقى محمد لحصولها على المركز الأول فى مسابقة الأم المثالية، والتى قامت بعد وفاة زوجها بتربية ابنتين وابن حتى حصلوا على مؤهل تعليم عال، وخديجة فيصل محمد لحصولها على المركز الثانى لرعايتها ابنها المريض بالتوحد والبالغ من العمر 10 سنوات، وعواطف فراج أبو الحسن لحصولها على المركز الثالث لتربيتها ثلاث أبناء وابنه بعد وفاة زوجها .

وقدم محافظ قنا شكره لكل سيدة وأم على أرض المحافظة لما بذلته من كفاح وتضحية من أجل تربية أبنائهن، مؤكدا أن هذا التكريم يأتى إيمانا بالدور العظيم الذى تقوم به الأم فى بناء الوطن ورفعة شأنه .

والجدير بالذكر أن محافظ قنا، قد أصدر قرار رقم 111 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لأول مرة لاختيار الأم المثالية من العاملات بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

 

محافظ قنا يكرم الآم المثالية (1)
محافظ قنا يكرم الآم المثالية

 

محافظ قنا يكرم الآم المثالية (2)
محافظ قنا يكرم الآم المثالية

 

محافظ قنا يكرم الآم المثالية (3)
محافظ قنا يكرم الآم المثالية

 

محافظ قنا يكرم الآم المثالية (4)
محافظ قنا يكرم الآم المثالية 

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