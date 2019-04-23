محافظ سوهاج يستقبل ممثل منظمة "فاو" لبحث التعاون فى مجالات التغذية

سوهاج – عمرو خلف

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التغذية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطوير الزراعة، بحضور الدكتور عمر الحادى المستشار العلمي للمحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج، عن تقديره للمنظمة والقائمين عليها، لما يبذلونه من جهود لخدمة الزراعة والصناعة.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن اللقاء تناول مشروع زراعة أسطح المنازل، لتوفير الخضراوات الطازجة وخاصةً لطلاب المدارس، بالإضافة إلى تدريب الشباب والسيدات على تلك الزراعة.

وأشار " التوني"، إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج الغذاء فى المنزل كمصدر لزيادة الدخل وتغيير السلوك التغذوى، بالإضافة إلى التواصل وبناء القدرات لتحسين الأمن الغذائى، فضلاً عن منح القروض الدوارة لإنشاء مشروعات صغيرة تخدم التغذية.

يذكر أن المشروع يستهدف الشباب والسيدات لتدريبهم على زراعة أسطح المنازل، وتنفيذ المدرسة الحقلية على مرحلتين موسم صيفى، وآخر شتوى، بالإضافة إلى المطبخ التغذوى التعليمى، وتدريب الفتيات داخل قرى المشروع المستهدفة، فضلاً عن التصنيع الغذائى، حيث يستهدف المشروع تدريب الفتيات على التصنيع الغذائي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.