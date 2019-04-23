محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد بيلا روسيا ويتسلم رسالة تهنئة بأعياد تحرير سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقي اللواء، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوفد بيلا روسي رفيع المستوي برئاسة "نيكولاي روغاسشوك" نائب محافظ منسك ومسئول الصحة، ومسئول الشباب والرياضة بمنسك، وبحضور الدكتور" سيرغيي راشكوف" سفير دولة بيلا روسيا بجمهورية مصرالعربية، ضمن البرنامج المعد للوفد حيث يقوم الوفد بزيارة لمدة 5 أيام لمحافظة جنوب سيناء لتفقد المقاصد السياحية بشرم الشيخ، وسانت كاترين وطور سيناء.

وكان الوفد قد زار مستشفي شرم الشيخ الدولي وأثني علي جودة الخدمات الصحية المقدمة بها، كما زار كاتدرائية السمائيين، ومسجد الصحابة ومنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، ودير سانت كاترين، وكذلك مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وحمام موسي بطور سيناء.

وقام رئيس الوفد بتقديم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لحفاوة استقباله، وحسن إعداد برنامج الزيارة المعد لهم، كما أشاد بما رآه بشرم الشيخ وسانت كاترين.



وسلم نائب محافظ منسك رسالة تهنئة بأعياد تحرير سيناء إلى محافظ جنوب سيناء، كما تم التشاور وبحث سبل زيادة الاعداد الوافدة من بيلا روسيا الي شرم الشيخ، وتفعيل بروتوكول التعاون بين منسك وشرم الشيخ، وتبادل الزيارات والفرق الرياضية والشعبية بين البلدين.

واحتفل المحافظ برئيس الوفد بمناسبة عيد ميلاده وقدم له هدية تذكارية وتم إعداد تورتة بهذه المناسبة، كما تم تبادل للهدايا التذكارية بين محافظ جنوب سيناء، ونائب محافظ منسك.