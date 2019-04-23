محافظ بنى سويف يناقش التقارير الدورية عن مستوى الخدمات الصحية

بنى سويف :هانى فتحى

شدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، ومؤكدا على استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لاستعراض مجهودات القطاع الصحى خلال الفترة (من 1 إلى 15 أبريل الجاري)حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمرور على 158منشأة متنوعة، وتم سحب 329 عينة، وإعدام 595 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتحرير 146 محضرا، فيما تم استخراج 581 شهادة صحية جديدة، بينما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 115 من المنشآت الطبية، حيث تم غلق 24 منشأة طبية خاصة، فيما تم ترخيص عدد 8 منشآت طبية

كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم عدد 2 قافلة طبية "خلال الفترة المذكورة" بقريتى مهدى الأخرم بالفشن، وقرية على زيدان بناصر، واللتين أسفرتا عن الكشف على 2306 حالات، وعمل 180 تحليل دم، و91 طفيلية، وعمل أشعة لـ17 حالة، وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 13 حالة للمستشفيات، وعمل ندوات تثقيفية حضرها 1293 مواطنًا

وفى مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على مستشفيات: ناصر، الصدر، سمسطا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية " عن طريق الخط الساخن" لعدد 20 حالة، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 10 صيدليات عامة و4 صيدليات بالمستشفى الحكومية والوحدات الصحية

وفى مجال التمريض، تم تدريب عدد 90 ممرضة "بالتمريض العلاجي" على مكافحة العدوى، وتدريب 18 ممرضة بمستشفى الرمد ببنى سويف على (CPR)، فضلًا عن المرور الصباحى والمسائى على مستشفيات (الواسطى، إهناسيا، الفشن، سمسطا، ببا) والحميات والصدر، بينما فى قطاع تمريض الرعاية الأساسية، تم تدريب عدد 25 ممرضة على أعمال الرعاية الأساسية، وعقد دورات تدريبية على أعمال رعاية الامومة والطفولة حضرها 50 ممرضة، علاوة على المشاركة فى حملة مكافحة الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس والتى بدأت مطلع مارس الماضى ومستمرة حتى الآن.

وفى جانب التوعية والتثقيف الصحى والسكانى قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 11 ندوة إعلامية للتوعية بمرض سرطان الثدى، التغذية السليمة، الفيروسات الكبدية، والزواج المبكر وفحوصات ما قبل الزواج، حيث أقيمت هذه الندوات فى عدد من المواقع منها مكتب رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف، ومدرسة شرق النيل وجمعية الشبان المسلمين، ونادى معلمين إهناسيا، ودار أيتام بنى سويف.