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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:17 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعمال التطوير والإنشاء بمشروع مركز التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، والذى يقام بدعم من إحدى الجهات المانحة بتكلفه تقديرية 25 مليون ليكون مركز إقليمى مجهز بأفضل الكوادر المدربة من أبناء المحافظة وخارجها كافة الأجهزة الحديثة، وذلك لعلاج وتأهيل المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة .

 

ووجة الزملوط، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمركز وحمام السباحة فى المواعيد المحددة، كما وجة بتنفيذ عدد 10 محلات وتجهيزهم للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ضم العمارتين المجاورتين للمركز وذلك لاستغلالهم كاستراحة لاستضافة المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة واسرهم .

 

وأمر الزملوط بإزالة مبنى تابع للجمعية التعاونية الزراعية المركزية، وذلك لتوسعة شارع أنور الباروى الذى يتم تأهيلة لاستكمال ازدواجة مشددا بضرورة الالتزام بخط التنظيم .

 

 


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