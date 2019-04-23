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محافظ المنوفية يسقبل وزير الرى لتدشين مؤتمر "روابط مستخدمى المياه"

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:20 ص
محافظ المنوفية يسقبل وزير الرى لتدشين مؤتمر "روابط مستخدمى المياه" جانب من اللقاء
المنوفية - محمود شاكر
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استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بمكتبه بالديوان العام اليوم الثلاثاء، لتدشين فاعليات المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بقرية إبشادى بمركز ومدينة الشهداء.
 
وأضاف المحافظ، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد فى استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضى، وأن الدولة تتجه نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة علي مستوي الجمهورية، لتحقيق محاور استراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب علي المياه.
 
وأعرب وزير الموارد المائية والرى عن سعادته البالغة بتواجده على أرض المنوفية، موجها الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك المؤتمر، هو رفع الوعى بقضايا المياه لمواجهة التحديات المائية وتعريف المزارعين بالتجارب الرائدة فى ترشيد استهلاك المياه لضمان تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى وتحقيق التنمية المستدامة.
 
وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للدكتور محمد عبد العاطى تقديراً لمجهوداته فى الحفاظ على ترشيد المياه.
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء (1)

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء (3)

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء (4)

 


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