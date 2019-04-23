محافظ الدقهلية يقرر تشكيل لجنة لمعاينة العقار المخالف بشارع أحمد ماهر

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لمعاينة أحد العقارات بشارع النقيطى المتفرع من شارع أحمد ماهر فى نطاق حى غرب المنصورة، وذلك لتضرر إحدى المواطنات المقيمات بالعقار من قيام صاحبه ببناء طابق مخالف وبدون ترخيص، مما قد يؤدى إلى انهيار العقار.

وطلب محافظ الدقهلية، من اللجنة سرعة المعاينة للعقار وتحرير محاضر بالمخالفات الموجودة به وإزالة الأدوار المخالفة بالعقار، وإذا تبين وجود خطورة قد تؤدى إلى انهيار العقار يتم إصدار قرار إزالة العقار بالكامل على الفور، جاء ذلك خلال عرض المواطنة لمشكلتها فى لقاء المواطنين اليوم .

وخرج المحافظ من مكتبه لاستقبال أول مواطن فى لقاء المواطنين الأسبوعى واستمع إليه، وقرر على الفور إهدائه كرسى متحرك واستلمه المواطن بالفعل، كما طلب من السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش فورى بصورة مؤقتة وإدراج المواطن على برنامج تكافل وكرامة، كما طلب من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمواطن فورا ومتابعة حالته الصحية بشكل دائم وإفادته بمتطلباته العلاجية.

كما طلب شاروبيم من إدارة التنمية البشرية بالمحافظة التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدة المواطن على ترميم منزله.

وقال محافظ الدقهلية، إننا موجودون لخدمة المواطنين وتلبية كافة طلباتهم الفعلية، حتى وإن تحملنا ذلك من جيوبنا، وأن حق المواطن المحتاج لأى خدمة من الدولة تلبية احتياجاته فورا وبعيدا عن أى روتين أو تعقيدات بيروقراطية.