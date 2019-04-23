محافظ البحر الأحمر: صرف 300 جنيه "مكافأة رمضان” للعاملين بالديوان العام

وتشمل المكافأة جميع العاملين باالديوان من "موظفين وعمال " وهو ما يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية وكذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم ، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.

ومن ناحية أخرى بحث محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله ، سبل التعاون والاستثمار السياحي بين المستثمرين بالبحر الأحمر ومستثمري صربيا خلال اجتماع عقد مساء اليوم بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة بين وفد صربي يزور الغردقة وبين أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة.

حضر الاجتماع دراجان بالما رئيس المجلس النيابي الصربي وعدد من المسؤولين المتخصصين في مجالات السياحة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصربيين.

و رحب المحافظ برئيس المجلس النيابي الصربي والوفد المصاحب له مطالبا بأن يكون هناك العديد من مجالات الاستثمار الصربي السياحي بالبحر الأحمر، عبر إنشاء فنادق سياحية داخل مدينتي الغردقة ومرسى علم ، مضيفا إنه تمت مناقشة التبادل التجاري في مجال التعليم والصحة، وأيضًا المجال الرياضي.

كما ناقش المحافظ كافة المعوقات الموجودة بالطيران المدني لتسهيل إجراءات الخطوط الجوية من مطاري بلجراد ونيش حتى يسمح لخطوط الطيران الصربية تيسير الرحلات الجوية من صربيا إلى مصر. وتوقع أن تشهد محافظة البحر الأحمر موسما سياحيا مرتفعا هذا العام .