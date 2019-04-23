محافظ أسوان: توزيع 324 طبيب بشرى لخدمة 224 وحدة صحية

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، سيتم سد العجز فى أطباء الرعاية الأساسية والأسنان والصيادلة والحجر الصحى على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمنافذ الحدودية، حيث يجرى حالياً تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد، مؤكداً على أنه سيتم توزيع 294 طبيب بشرى من الذين لهم أمر تكليف، بجانب 30 طبيب أخر على 224 وحدة صحية بجميع المدن والقرى والمناطق النائية وأيضاً المستشفيات.

وأوضح محافظ أسوان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توزيع 313 صيدلى و532 طبيب أسنان أيضاً فى نفس الحركة الجديدة، كما سيتم توزيع 12 طبيب على منافذ مطار أسوان الدولى وميناء السد العالى النهرى والموانئ البرية بقسطل وارقين، والتي ستساهم فى رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن الأسوانى البسيط.

كما وجه "إبراهيم"، رئيس مدينة أسوان، بضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء ومسئولى التخطيط بالمحافظة لدراسة توفيرالإعتمادات المالية وإنهاء كافة المقايسات والإجراءات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى وتغذية منطقة تقسيمات الأراضى بمطلع الصداقة الجديدة فى أقرب وقت ممكن، موجهاً مدير عام الصحة بدراسة 4 حالات مرضية من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج اللازم لها على نفقة الدولة مراعاة لظروفهما الإجتماعية.

كما وجه المحافظ مسئولى مبادرة مشروعك بدراسة طلبات 3 مواطنين لدعمهم وتوفير كافة التسهيلات الإدارية والتمويلية الممكنة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر تساهم فى تحسين حالتهم الإقتصادية وذلك وفقا للضوابط والشروط المقررة .