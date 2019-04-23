مجلس إدارة ميناء دمياط يتابع آخر تطورات المحطة متعددة الأغراض

دمياط عبده عبد البارى

عقد بهيئة ميناء دمياط، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الهيئة، اليوم الثلاثاء، وسبق الاجتماع اصطحاب الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أعضاء مجلس الإدارة فى جولة بالميناء، تفقدوا خلالها محطات الميناء المختلفة، وشاهدوا المحطة متعددة الأغراض، والتى من المقرر أن يتم افتتاحها فى القريب العاجل.

وأطلع شاهين أعضاء مجلس الإدارة، على إمكانات المحطة التى أقيمت طبقاً لأحدث التقنيات فى مجال خدمات السفن، وتعد المحطة إضافة كبيرة لإمكانات الميناء.

وترفع المحطة الجديدة، الطاقة الاستيعابية للميناء 4 ملايين طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه، وتشكل المحطة الجديدة خطوة كبرى للارتقاء بمكانة ميناء دمياط كمركز محورى لقطاع النقل البحرى، وداعم رئيسى فى خطط التنمية على أرض مصر.

وكشف شاهين، أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا، وعمق 17 مترا، والمجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالي 4 ملايين طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة، وصرف مطر للساحات، وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة، وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء، وأماكن مخصصة لاستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن، ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين.