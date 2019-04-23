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بعد اجتماع رئيس الوزراء فى بورسعيد لمتابعة المنظومة

متحدث الحكومة: جاهزية منظومة التأمين الصحى للتطبيق خلال ثلاثة أشهر

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:35 م
متحدث الحكومة: جاهزية منظومة التأمين الصحى للتطبيق خلال ثلاثة أشهر الإعلامى وائل الإبراشى
كتب أحمد عبد الرحمن
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علّق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع رئيس الوزراء فى بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحى، مشيراً إلى أن كل وزارة قدمت عرضًا لما تم إنجازه والجزء المخصص لها من أجل وضع المنظومة موضع التطبيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أن رئيس الوزراء تأكد بأن الأمور تسير بشكل صحيح بشأن التأمين الصحى، وأنه خلال شهرين إلى ثلاث أشهر، سيكون النظام جاهزًا للتطبيق، لافتاً إلى أنه نظام جميعا نحلم به بأن يكون هناك منظومة شاملة للتأمين الصحى تغطى كل المصريين، والأهم أنها ستكون منظومة إلكترونية.

وأكد أن كل مواطن سيكون له كارت إلكترونى، وعندما يذهب للمستشفى لتلقى خدمة علاجية ما، يستطيع الطبيب المعالج من خلال البيانات المسجلة على الكارت التعرف على التاريخ المرضى للمريض، ويكون أكثر قدرة على توصيف العلاج المناسب، والحالة بشكل أكثر منهجية عن السابق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، فى محافظة بورسعيد، اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحى الشامل، تمهيدا لبدء التطبيق بالمحافظة.

وتشمل منظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم بدء تنفيذها فى محافظة بورسعيد، ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وميكنة نظم الدفع الخاص بالنظام التأمينى الجديد، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالمنظومة، مع أماكن تقديم الخدمة "المستشفيات والوحدات الصحية".


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