مؤشر البورصة الرئيسى يهبط 1.05% عند الإغلاق

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، مدفوعة باستمرار غياب السيولة، تأثرا بقرب موسم عطلات طويل نسبيا يمتد من الخميس المقبل، وحتى غالبية أيام الأسبوع التالى، بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والقيامة، وشم النسيم، وعيد العمال مع تفضيل المستثمرين تأجيل اتخاذ أى قرارات استثمارية لما بعد العودة من العطلات.

وخسر رأس المال السوقى، لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 3.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 700 مليون جنيه، تضمنت 275 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30، بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 14645.73 نقطة، فيها سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 تراجعا هامشيا بنسبة بلغت 0.08 % لينهي التعاملات عند مستوى 649.52 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشرإيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي خسر ما نسبته 0.28% عند الإغلاق مسجلا 1656.79 نقطة.

وقال محلل أسواق المال سمير رؤوف إن التعاملات تأثرت باستمرار غياب السيولة من البورصة، بسبب اتجاه المستثمرين، لتقليص تعاملاتهم بالسوق خلال فترة ما قبل موسم العطلات الطويل الذى يبدأ نهاية الأسبوع الجاى، مشيرا إلى أن السوق يفتقر في الفترة الحالية إلى أية أنباء جديدة، وسط توقعات بعودة السوق لنشاطه القوى عقب العودة من العطلات فى الأسبوع بعد المقبل.