video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوشنر :سيتم الكشف عن خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط فى يونيو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:27 م
كوشنر :سيتم الكشف عن خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط فى يونيو جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض
رويترز
إضافة تعليق

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الكشف بعد انتهاء شهر رمضان في يونيو عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طال انتظارها لكسر الجمود من أجل إيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأدلى كوشنر، صهر ترامب وأحد معدي الخطة الرئيسيين، بهذه التصريحات خلال منتدى لمجلة تايم في واشنطن دون الخوض في تفاصيل.

 

وتضم الخطة، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، شقين رئيسيين، أحدهما سياسي والأخر اقتصادي. ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس بينما يهدف الشق الاقتصادي لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.

 

وقال كوشنر "سننتظر إلى ما بعد شهر رمضان" . وأشار أيضا إلى ضرورة الانتظار حتى يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسالة مسربة من إيميل "كوشنر" تكشف خططه ضد الفلسطينيين

كوشنر يدعو للتحلى بذهن منفتح تجاه مقترح سلام الشرق الأوسط المنتظر

أزمة جديدة تلاحق ترامب وسط تصعيد للديمقراطىين.. كوشنر يضع الرئيس الأمريكى فى موقف حرج.. محققون فى النواب يمهلون البيت الأبيض 3 أيام لتسليم وثائق تتعلق بصهر الرئيس.. وترامب متهم بانتهاك منح التصريحات الأمنية

نيويورك تايمز: ترامب أمر كبير موظفى البيت الأبيض بمنح كوشنر تصريحا أمنيا

كوشنر

البيت الابيض

ترامب

فلسطين

صفقة القرن




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة