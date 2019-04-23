كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة والطقس خلال شم النسيم × 15 معلومة

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد كما يلى:-
1- تتعرض البلاد من الأربعاء المقبل لموجة حارة تستمر حتى الإثنين 29 أبريل الجارى.
2- ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام.
3- يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد.
4- يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
5- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.
6- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر
7- بصفه عامة الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية
8- ينصح للمتوجهين لسواحلنا الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة.
9- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
10- ينصح بزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر .
11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية.
12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية.
13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية.
14- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية.
15- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية.
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