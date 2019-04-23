قضاء ميانمار يؤيد الحكم بسجن صحفيين من رويترز 7 سنوات

ناى بى تاو (أ ش أ)

أيدت المحكمة العليا فى ميانمار غيابيا اليوم الثلاثاء، الحكم بسجن صحفيين اثنين يعملان لصالح وكالة أنباء "رويترز"، 7 سنوات، لإدانتهما باتهامات تتعلق بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانونى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المحكمة لم تقدم سببا لقرارها بعد أن رفضت الطعن الذى قدمه الصحفيان، مشيرة إلى أن الصحفيين "كياو سوى" و"وا لون" محتجزان بأحد السجون فى مدينة "يانجون" ولم يحضرا جلسة الحكم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن محامى الصحفيين الاثنين خين مونج زاو قوله "إنه ما زال بإمكان المتهمين السعى للحصول على حريتهما من خلال تقديم التماس إلى مكتب الرئيس أو الهيئة التشريعية بالبلاد.

يشار إلى أنه فى شهر سبتمبر الماضى قضت محكمة فى ميانمار بسجن الصحفيين لمدة سبع سنوات؛ لإدانتهما باتهامات تتعلق بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانوني.

كانت السلطات فى ميانمار قد اعتقلت الصحفيين فى الثانى عشر من شهر ديسمبر 2017 لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية هامة من شرطيين يعملان فى ولاية "راخين" التى شهدت أعمال عنف تسببت فى فرار مئات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة.