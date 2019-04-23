"قسم الإعلام" بكلية آداب سوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع

سوهاج محمود مقبول

أطلق طلاب قسم الإعلام بجامعة سوهاج حملات إعلامية لمعالجة عشرين قضية من قضايا الجامعة والوطن ووصف الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة تلك الحملات بأنها أفكار وتقنيات من خارج الصندوق، مشيرا إلى أن بعض هذه الحملات حازت على انبهاره بمستوى التفكير والتقنية المستحدمة فيها، واتصالها بشكل مباشر بأهداف الجامعة فى خدمة المجتمع، موجها بالافادة من هؤلاء الطلاب أصحاب الحملات فى المركز الإعلامى للجامعة ووحدات ومراكز الجامعة وفى مقدمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وكان عزيز ويرافقه الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب شاهدا عرضا لعشرين حملة إعلامية بدعوة من الدكتور صابر حارص المشرف العلمى على هذه الحملات وجهت الحملات نقدا مسرحيا لأساليب التعليم المتبعة، وأظهرت بالإحصاءات الأضرار والخسائر المادية التى تتكبدها الدولة من الزواج المبكر و الإقبال على الزواج بدون تأهيل وزواج القاصرات وتعاطى المخدرات، وألقت الحملات الضوء على مخدر الاستروكس وتركيبته وسرعة تدميره لنفسية وبدن المدمن، وقدمت إحدى الحملات معالجة جديدة للتلوث البيئى وخاصة نهر النيل إضافة إلى موضوعات اخرة فى أهمية الوقت الذى يقضيه الشباب على السوشيال ميديا، وخطورة العنف والتحرش الجنسى بالأطفال والبنات، والدمار الذى لحق بمهنة الطب والهندسة بسبب تفشى ظاهرة الغش بالمدارس والجامعات والمعاهد.

وقال الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب ان هذه الحملات الإعلامية تعكس أسلوبا متطورا ومبتكرا فى طرق تدريس المواد الإعلامية له علاقة وطيدة بسوق العمل، وهو الأمر الذى تسعى إليه كلية الآداب من أجل خدمة الخريجين فى إيجاد فرص العمل وتحقيق الجودة التعليمية المنشودة.

واوضح الدكتور "صابر حارص" إن هذه الحملات تأتى فى إطار تدريسه لمادتى التحرير الصحفى والحملات الإعلامية للفرقة الثالثة شعبتى الصحافة والعلاقات العامة وأن هذه الحملات حزين باهتمام المواقع والصحف العربية ولاقت رواجا على اليوتيوب والفيسبوك، حيث تم نشر أكثر من 87 خبرا وتقريرا صحفيا غطت جميع الحملات فى أفضل المواقع والصحف مهنية وانتشارًا كاليوم السابع وغيرها.

وقدمت الحملات اكثر من 26 بنر إلكترونى ومطبوع يحمل شعارات الحملات وافكارها الرئيسية وانتجت اكثر من 33 فيديو للتوعية بأهداف الحملات. ، و أكثر من 180 مطوية مختلفة الأشكال والأحجام تحمل معلومات تفصيلية عن الحملات.

و اشار "حارص" الى ان ممارسة الطلاب للصحافة الاستقصائية كانت هى السمة المميزة فى إنتاج هذه الحملات باعتبار على أن الاحصائيات الدقيقة هى الأساس فى صناعة القرار السليم، لأفتًا الى انه تم إنشاء اكثر من عشرين منصة على مواقع التواصل الاجتماعى قدمت كل البيانات اللازمة عن قضايا الحملات

وكشف "صابر حارص" عن ندرة توافر مهارات اعداد وتنفيذ وادارة الحملات الاعلاميه فى السوق المصرى والسوق الخليجى عامه مما يجعلها مصدر كبير لفرص العمل لخريجى الإعلام.

وأضاف حارص أن اكتساب الطلاب لهذه المهارات يتطلب طرق تدريس مختلفه تقوم منذ بداية الفصل الدراسى على الدمج بين مهارات المعرفة ومهارات التطبيق

وشدد "حارص" على ان استجابة طلاب اعلام سوهاج لمهارات انتاج الاعلام الجديد وصحافة الفيديو والصحافة الاستقصائية فى انتاج هذه الحملات يعكس تقدما كبيرا فى أساليب التعليم الاعلامى حتى على مستوى الوطن العربي..

ويذكر ان هذه الحملات تمكنت من الوصول إلى أكثر من 37 الف مشاهده لفيديوهات اليوتيوب، وأكثر من 23 الف إعجاب على الفيسبوك خلال أسبوعين فقط.



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (1)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (2)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (3)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (4)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (5)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (6)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (7)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (8)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (9)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (10)



قسم الإعلام بسوهاج يطلق حملات لمعالجة قضايا المجتمع (11)