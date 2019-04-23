فيديو وصور.. نائب وزير الزراعة تفتتح المعرض الزراعى فى جنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، اليوم الثلاثاء، المعرض الزراعى بمديرية الزراعة بجنوب سيناء ومقرها العاصمة طور سيناء، رافقها اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة، وفوزى همام، السكرتير العام المساعد، والمهندس سمير النجار، وكيل وزارة والشيخ إبراهيم سالم جبلى، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكدت "محرز"، أن جميع المنتجات تم تصنيعها من مواد خام، وأن الأسعار منخفضة عن أى سعر فى أى مكان، من "خضار وبيض وزيت زيتون وغيره"، مشيرة إلى أن ما شاهدناه هو عرض مشرف ومتميز بالفعل، والأهم من ذلك أن مديرية الزراعة تقوم بدور كبير فى تدريب السيدات على الحرف اليدوية ونحن شاهدنا منتجاتهن، وعلى التصنيع الغذائى مثل الجبن والفطائر وأنواع كثيرة من المصنعات التى شاهدناها وبأسعار مميزة، كل ذلك يعد إضافة كبيرة للسيدات فى سيناء، وما نريد أن نؤكد عليه هو أن هناك طفرة حقيقية كبيرة برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وكل المسئولين، موجهة شكر خاص للسيدات، لافتة الى أن حوالى 90% من العارضات والمنتجات كانت للسيدات.

يأتى افتتاح المعرض الزراعى ضمن برنامج زيارة نائب وزير الزراعة لمحافظة جنوب سيناء، والتى تبدأ اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.



محرز تتفقد معرض المنتجات الزراعية بجنوب سيناء



محرز تتفقد معرض المنتجات الزراعية بجنوب سيناء



محرز تتفقد معرض المنتجات الزراعية بجنوب سيناء



محرز تتفقد معرض المنتجات الزراعية بجنوب سيناء



محرز تتفقد معرض المنتجات الزراعية بجنوب سيناء