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فيديو.. لحظة دخول الانتحارى لتفجير كنيسة فى سريلانكا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:59 ص
فيديو.. لحظة دخول الانتحارى لتفجير كنيسة فى سريلانكا لحظة دخول الانتحارى
كتبت – هناء أبو العز
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أظهرت كاميرا مراقبة، لحظة دخول الانتحارى الذى فجر إحدى الكنيستين في سريلانكا، الأحد الماضى، بسلسلة الهجمات التى أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص.
 
وبدا الانتحارى الملتحى، وفق ما ذكره موقع " سكاى نيوز"، حاملا حقيبة على ظهره، وتقدم صوب المصلين فى الكنيسة بشكل طبيعى، ثم اندس بينهم قبل لحظات من التفجير.
 
واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق فى العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة فى الساحل الشمالى الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.
 
ويوم الاثنين، قالت السلطات، إنها اعتقلت 13 شخصا لتورطهم فى العمليات، مشيرة إلى أن "جماعة التوحيد الوطنية" المتطرفة تقف وراء الاعتداءات.
 

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