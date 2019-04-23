فيديو.. سخرية من رئيس وزراء باكستان بعد خطأ جغرافى بشأن حدود بين ألمانيا واليابان

كتبت: إنجى مجدى

فى تصريحات اعتبرها متابعو وسائل التواصل الاجتماعى جهلا بالجغرافيا، قال رئيس وزراء باكستان إن ألمانيا، وهى دولة أوروبية، تتشارك الحدود مع اليابان، الجزيرة الواقعة شرق آسيا.

وفى فيديو انتشر على تويتر، لرئيس الوزراء الباكستانى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الاثنين، كان خان يقدم مثالاً على كيفية قيام الدولتين بإنشاء صناعات مشتركة فى المنطقة الحدودية لتحسين العلاقات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية قائلا: "فى المنطقة الحدودية لألمانيا واليابان، كان لديهم صناعات مشتركة".

Japan is an island country in East Asia located in the Pacific. Germany is in central Europe. They had the same location during the 2nd World War in which they were allies. But PM Imran thinks otherwise and says so before international audience. pic.twitter.com/aR45Y7T2bP — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) April 22, 2019

ويبدو أن خان خلط فى تصريحاته بين اليابان وفرنسا، إذ إنه بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت ألمانيا وفرنسا معاهدة الإليزيه للصداقة التى أثمرت عن تعاون اقتصادى وعسكرى بين البلدين.

وأدى خلط خان للحقائق الجغرافية والتاريخية إلى بعض السخرية على وسائل التواصل الاجتماعى، وكان من بين أولئك الذين سخروا منه رئيس حزب الشعب الباكستانى، بيلاوال بوتو زرداري، الذى وصف التصريحات بأنها "محرجة" مضيفا "هذا ما يحدث عندما تدع أشخاصا يحكمون لأنهم يستطيعون لعب الكريكيت، وعمران خان كان لاعب كريكيت مشهور قبل أن يقتحم المجال السياسى.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها السخرية من رئيس وزراء باكستان بسبب خطأ جغرافى، ففى ديسمبر من العام الماضى، أشار إلى أفريقيا باعتبارها "دولة ناشئة".