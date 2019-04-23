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فيديو.. إحباط تهريب هيروين وحشيش وأفيون في سيناء والصعيد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:35 م
فيديو.. إحباط تهريب هيروين وحشيش وأفيون في سيناء والصعيد المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن "جنوب سيناء ، أسيوط ".

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات من مخدر "الهيروين - الحشيش - البانجو - الأفيون" والأقراص المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر فى حملة أمنية مكبرة لمكافحة المخدرات بنطاق جنوب سيناء وأسيوط.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.


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