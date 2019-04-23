فرض رسوم إغراق نهائية 27% على الواردات الصينية من منتجات عازل الأتربة 5 سنوات

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإخضاع الواردات من صنف منتجات عازل الأتربة، (فرش العزل من الأتربة)، المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، لرسم مكافحة إغراق نهائى، بنسبة 27% من سعر التصدير (سيف)، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذا القرار جاء نتيجة للنتائج والتوصيات التى توصل اليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبناء على توصية اللجنة الاستشارية، مشيرا إلى أنه سبق وأن قام القطاع بناء على موافقة من وزير التجارة والصناعة، ببدء إجراءات التحقيق خلال شهر أبريل من العام الماضى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتى تضمنت إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنية سواء من المنتجين والمصدرين والمستوردين بجمهورية الصين أو الصناعة المحلية إلى جانب إجراء زيارة تحقيق ميدانية لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية.

وأشار السجينى، إلى أن بعد دراسة وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من صنف عازل الأتربة المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق بلغت نسبته 27% من سعر التصدير (سيف)، وهو الأمر الذى يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة، وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه جارى إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.