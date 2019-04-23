غرفة التجارة الأمريكية: بعثة طرق الأبواب الأخيرة من أنجح البعثات لواشنطن

أكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن بعثة طرق الأبواب الأخيرة لواشنطن تعتد من أنجح البعثات، ولاسيما إنها تمت وسط أجواء إيجابية للغاية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال توفيق، خلال كلمته اليوم، إن البعثة عقدت اكثر من 90 لقاءً مع العديد من الجهات فى واشنطن منها أعضاء الكونجرس ومراكز الأبحاث ومسئولى الخارجية وجهات أخرى.

وأشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن أبرز ما ميز بعثة هذا العام وجود قصص نجاح حقيقية فى مصر، كان من المهم أن يعرفها الجانب الأمريكى.

ورحب توفيق بالمرشح الجديد لرئاسة الغرفة شريف كامل، لافتا أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات كبيرة ونمو أيضا، فى ظل ما تم من عمل كبير فى مجالات البنية التحتية والطاقة بجانب النجاح فى العديد من الملفات منها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وما شهدته من تحقيق نمو وأرباح بجانب تجاوز العديد من الشركات للخسائر.