video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة التجارة الأمريكية: بعثة طرق الأبواب الأخيرة من أنجح البعثات لواشنطن

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:42 م
غرفة التجارة الأمريكية: بعثة طرق الأبواب الأخيرة من أنجح البعثات لواشنطن طارق توفيق - رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن بعثة طرق الأبواب الأخيرة لواشنطن تعتد من أنجح البعثات، ولاسيما إنها تمت وسط أجواء إيجابية للغاية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال توفيق، خلال كلمته اليوم، إن البعثة عقدت اكثر من 90 لقاءً مع العديد من الجهات فى واشنطن منها أعضاء الكونجرس ومراكز الأبحاث ومسئولى الخارجية وجهات أخرى.

 

وأشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن أبرز ما ميز بعثة هذا العام وجود قصص نجاح حقيقية فى مصر، كان من المهم أن يعرفها الجانب الأمريكى.

 

ورحب توفيق بالمرشح الجديد لرئاسة الغرفة شريف كامل، لافتا أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات كبيرة ونمو أيضا، فى ظل ما تم من عمل كبير فى مجالات البنية التحتية والطاقة بجانب النجاح فى العديد من الملفات منها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وما شهدته من تحقيق نمو وأرباح بجانب تجاوز العديد من الشركات للخسائر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان ورئيس البورصة فى مؤتمر الغرفة الأمريكية عن مستقبل سوق العقارات

الغرفة الأمريكية: مصر أنفقت 2 تريليون جنيه على البنية الأساسية خلال 4 سنوات

غرفة التجارة الامريكية

طارق توفيق

قطاع الاعمال العام




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة