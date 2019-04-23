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غدا.. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:21 م
غدا.. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من  الملفات المختلفة ومتابعة الإستعدادات لشهر رمضان ،وتوافر السلع بجانب الاستعداد لإحتفالات شم النسيم.

وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماع مسبق  لها علي مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

 


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