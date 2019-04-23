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غدا.. "التعليم المفتوح" بجامعة القاهرة ينهى امتحانات التيرم البينى والدور الثانى

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:00 ص
غدا.. "التعليم المفتوح" بجامعة القاهرة ينهى امتحانات التيرم البينى والدور الثانى جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور جمال عبد العزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أن امتحانات التيرم البينى والدور الثانى بكليات التجارة والآداب والزراعة والحقوق والإعلام ودار العلوم ورياض الأطفال للدارسين بنظام التعليم المفتوح منتظمة منذ أن بدأت يوم السبت الماضى، ومن المقرر أن تنتهى غدا الأربعاء بمقر المركز الرئيسى بالقاهرة، وكذلك لدى وكلاء المركز بدولتى الكويت والإمارات.

 

وأضاف عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المركز حريص على توفير البيئة المناسبة لامتحان الطلاب، موضحا أن كل الاستعدادات الخاصة بهذه الامتحانات تم إنجازها من قبل إدارة المركز قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

وأشار إلى أن جميع الطلاب ملتزمين بقوانين وقواعد الامتحانات والمواعيد المعلنة للجان الامتحان حيث لن يتم السماح لأي طالب بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الوقت المحدد،  وعدم دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، وعدم الخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للامتحان، ويستمر التسجيل بالتيرم الأساسى مارس 2019 حتى يوم غد الأربعاء والذى من المقرر عقد امتحاناته فى يوليو المقبل.

 


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