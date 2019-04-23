غادة والى: 500 ألف بطاقة خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على الدعم النقدى

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على مدار الشهور الماضية لتحسين بنية مكاتب التأهيل وتجهيز البنية التحية لتقديم الخدمات التى أقرها القانون للاشخاص ذوى الإعاقة، وتنسق مع باقى الوزارات كيفية تطبيق بنود اللائحة التنفيذية للقانون لافتة إلى أنه جارى إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص ذوى الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول على الدعم النقدي "كرامة" أو على "الضمان الاجتماعى"، على أن تبدأ المرحلة التالية فى التسجيل حال الإعلان عن الموقع الإلكترونى وهى موقع الذى صممته وزاره الصحة خصيصا لهذا الغرض ويشكل أساسا لبناء قواعد بيانات مميكنة ومكتملة لأصحاب الإعاقات المختلفه لتسجيل حجز المواطنين المتقدمين لإجراء الكشف الطبى.



جاء ذلك عقب عقد غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، اجتماعاً مع وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية لدراسة خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة وكمال نجم وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يحتاج للتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية ومنها وزارتى الصحة والمالية وسيتم التنسيق ومقابلة باقى الوزارات للتأكد من جاهزيتها لمنح الأشخاص ذوى الإعاقة الامتيازات التى تقرها بطاقة الخدمات المتكاملة.



وكشفت والى أنه على الراغبين فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، ثم التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفى وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.



وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصه إن بدء التسجيل سيكون على موقع إلكترونى، ستعلن عنه وزارة الصحة والسكان، الذى يحدد المستشفى الذى سيتم عمل إجراء الكشف الطبى بها وميعاد إجراء الكشف بالإضافة إلى تحديد الفحوصات الطبية التى يتطلبها كل نوع إعاقة.

وعلى كل مواطن يرغب فى الحصول على بطاقة خدمات متكاملة أن يتوجه لإجراء الكشف الطبى ومعه الفحوصات المطلوبة كاملة إلى المستشفى التي تم تحديدها له، وتتلخص الخطوة التالية بعد الكشف الطبي في إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبى للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوب استيفاءها لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له، ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى الشركة المسئولة عن ميكنة منظومة إستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.