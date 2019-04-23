video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة الحركة المرورية بالهرم وفيصل لطبيعتها فور رفع أتوبيس تعطل أعلى كوبرى الجيزة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:06 م
عودة الحركة المرورية بالهرم وفيصل لطبيعتها فور رفع أتوبيس تعطل أعلى كوبرى الجيزة زحام المرور- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكدت محافظة الجيزة، أنه نظراً لحدوث عطل بأتوبيس نقل أعلى كوبرى الجيزة المعدنى صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب فى حدوث تكدس مرورى شديد بشوارع الهرم والملك فيصل والطرق المؤدية لهم.
 
وقالت المحافظة فى بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت برفع الأتوبيس على الفور وعادت الحركة المرورية بصورتها الطبيعية بالطرق التى تأثرت.
 
 كما تم تكثيف الخدمات المرورية من رجال المرور بالشوارع التى تأثرت لتسيير الحركة المرورية على أكمل وجه وتتقدم محافظة الجيزة بخالص الشكر لمواطنيها لتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يخصص سيارة لمسنة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء بالهرم

محافظ الجيزة يقدم العزاء لأسرة مواطن توفى أثناء مشاركته بالاستفتاء بالبدرشين

الجيزة

اخبار الجيزة

فيصل

شارع الهرم

المرور

حركة المرور




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة