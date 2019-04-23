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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:27 م
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علاج عدد من المرضى بمستشفيات الشرطة.. وصرف العلاج بالمجان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:01 م
علاج عدد من المرضى بمستشفيات الشرطة.. وصرف العلاج بالمجان قافلة طبية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 
وتم استقبال الحالات التى بلغت (131) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
 
 
 
 

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