عبور 51 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن

الإسماعيلية - جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور51 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج YM WELLHEAB بحمولة 150 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنميةEVER GENIUS، بحمولة 222 ألف طن قادمة من سيرلانكا ومتجهة إلى هولندا.