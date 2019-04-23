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ضبط 67 جريمة نصب وابتزاز وبيع وهمى عبر السوشيال ميديا خلال أسبوع

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:24 ص
ضبط 67 جريمة نصب وابتزاز وبيع وهمى عبر السوشيال ميديا خلال أسبوع جرائم السوشيال ميديا
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط (67) قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.

 

وجاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين، فقد أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

 

وشملت القضايا المضبوطة (إبتزاز مادى- نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" .

 


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