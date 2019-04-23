ضبط 25 طن فسيخ ورنجة ولحوم فاسده فى أبو النمرس وأطفيح وأوسيم قبل شم النسيم

نجحت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج وبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، استكمالاً للحملات التى تشنها المحافظة على الأسواق.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم ضبط 12,5 طن من الرنجة بناحية القبابات بمركز ومدينة أطفيح وضبط 2,5 طن من الرنجة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ومدينة أبو النمرس قبل طرحها فى الأسواق بمناسبة أعياد شم النسيم وبيعها للمواطنين خاصة أن المنتج يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ضمن الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

كما تم ضبط 5 أطنان فسيخ ودواجن ومشتقاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع غير مرخص بشيرامنت وضبط 5 أطنان لحوم فاسدة لدى ثلاجات بمصنع بمركز أوسيم، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب فى الغذاء والمنتجات التى يتناولها المواطنين.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتى التموين والطب البيطرى ومواصلة الحملات لتمشيط كافة الأسواق قبل أعياد شم النسيم لضبط أى سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر لعدم السماح بالتلاعب بصحه المواطنين وغذائهم وحفاظا على سلامتهم، مشيراً إلى أن الحملات تأتى فى إطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار وتحقيق دورها الرقابى على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، بالجيزة أنه بالتنسيق مع العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين تم التحفظ على كافة المعدات والأدوات الموجودة بالمصانع من معدات تجهيز وتعبئة وتغليف ولصق وجرادل التشوين والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المصانع.