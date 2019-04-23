صور.. نائب وزير الزراعة تشهد فعاليات موسم حصاد القمح بطور سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، اليوم الثلاثاء، فعاليات موسم حصاد القمح في إحدى المزارع بالعاصمة طور سيناء، رافقها اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، والمهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة، والشيخ إبراهيم سالم جبلى، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

واجتمعت نائب وزير الزراعة مع عدد من المزارعين، لبحث مشاكلهم وإيجاد حلول لها ومنها طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم للعمل على استقرارهم بجانب مساعدتهم على مستلزمات الانتاج من قبل الوزارة، كما تفقدت "محرز" أحد أحواض الأسماك بإحدى المزارع مشيدة بإنتاجها ووجهت مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء بدعم هذه المشروعات.

من جانبه أعلن المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، عن بدء موسم حصاد المساحات المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة، تمهيدا لتجميع المحاصيل من المزارعين لتوريدها، قائلا إنه تم توفير تقاوى القمح بنصف الثمن لمزارعي المحافظة، لتحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من البطالة وتوفير المنتج والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأضاف "النجار"، أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها قمح وشعير هذا الموسم حوالي 1200 فدان، متمركزة بالعاصمة طور سيناء ومدينة رأس سدر، لافتا إلى أن إنتاجية فدان القمح هذا العام وصلت إلى 14 إردبا للفدان.

وأكد "النجار" أن هناك مساعي جاهدة لتسهيل إجراءات التشوين على المزارعين، موضحًا أنه جار التنسيق لإيفاد فراز لفرز المحصول الناتج من المزارعين، بعد الانتهاء من عملية التجميع؛ لتحديد مدى جودته تمهيدًا لنقله مباشرة لمحافظة السويس، والتي تعتبر أقرب المحافظات لجنوب سيناء، وتوجد بها مراكز للتشوين وأعضاء معتمدون.







