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صور.. محافظ بورسعيد يفتتح "سوبر ماركت أهلا رمضان"

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:54 م
صور.. محافظ بورسعيد يفتتح "سوبر ماركت أهلا رمضان"
بورسعيد – السيد فلاح
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، "سوبر ماركت أهلا رمضان" بميدان ستالينجراد على مساحة 2000 متر مربع، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المعرض المختلفة، واطلع على جودة السلع المعروضة، مطالبًا بعدم المغالاة فى الأسعار.

وأشار "الغضبان"، خلال افتتاح المعرض، إلى أن المحافظة استعدت استعدادا غير مسبوقا، ويجرى العمل على قدما وساق، لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن ضمن الاستعدادات إنشاء معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان 2019"، بأماكن متفرقة بأنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم التنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية  ليضم المعرض جميع السلع الغذائية والرمضانية التى يزداد عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم، وأن يكون البيع بالمعرض بأسعار تعاونية وأقل من مثيلاتها بالأسواق.

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (1)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (2)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (3)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (4)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (5)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (6)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (7)
 
 
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (9)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (10)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (11)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (12)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (13)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (14)
 
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان (15)
 

 


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