صور.. محافظ الغربية يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" فى طنطا

الغربية – مصطفى عادل

افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بأرض البوريفاج بمدينة طنطا، والذى يضم 25 جناحا لعرض جميع أنواع السلع التموينية الأساسية، من أرز وسكر وزيت وألبان وجبن وجميع أنواع البقوليات والمنظفات واللحوم الطازجة والمجمدة والخضروات والفاكهة، وجميع مستلزمات الشهر المعظم بأسعار تنافسية مع الاسواق الخارجية.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، كما التقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول الأسعار الموجودة بالمعرض، والذى تم إنشاؤه خصيصاً لخدمة محدودى الدخل تيسيرا عليهم، حيث أكدوا أن الأسعار فى متناول الجميع وأقل من الأسعار فى الأسواق والمحال الخارجية.

وخلال الجولة التفقدية، أوضح محافظ الغربية للبائعين أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لهم حرصا على توفير منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية بمقارنتها بالأسعار فى الخارج، مؤكدا تخفيض هامش الربح بما يتناسب مع مصلحة الجميع وتخدم محدودى الدخل.

كما وجه العارضين، بتنويع المعروضات والأسعار حتى تناسب جميع الفئات، موجهاً مديرية التموين ومباحث التموين، بالمرور الدائم على المعرض لمتابعة جوده المعروضات، والتأكد من الالتزام بالاسعار التنافسية.

يذكر أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة بالمحافظة 204 منافذ، والمتحركة 52 منفذا تجوب جميع قرى وعزب المحافظة، بالاضافة الى اقامة 10 معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" على مستوى مراكز المحافظة، جاء ذلك فى اطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم واعياد الاخوة المسيحيين.

ووجه محافظ الغربية جميع العارضين بالالتزام بوضع الأسعار على المنتجات قبل وبعد التخفيض، مؤكدا أنه سيقوم بالمرور المفاجئ على المعرض بصفة دورية، للتأكد من التزام العارضين بالجودة والأسعار المناسبة.