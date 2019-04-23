video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ ببورسعيد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:35 م
صور.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ ببورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

 

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ حول المركز، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، وكذا الخطوات التى تتم بدايةً من استقبال المواطن مرورًا بمتابعة طلباته مع الادارات المعنية وصولًا للرد عليه وأداء الخدمات المطلوبة وفقًا للموعد المحدد.

 

وأشار رئيس حى المناخ خلال الشرح إلى أنه تم تزويد المركز بعدد 20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات، و2 إسكنر، وربطه بخط ربط مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هذا إلى جانب ميكنة جميع الادارات بالحى وربطها بشبكة المركز الذى يتلقى طلبات المواطنين، وهو ما يسهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر يسرا وسهولة.

 

وأوضح الدكتور منصور بكرى، أنه تم الاستعانة بعدد من الشباب من الخريجين ذوى المهارات بمجال الحاسب الآلى وإشراكهم للعمل فى إدخال البيانات، وذلك إلى جانب العاملين بالحى وبالمركز، مشيرًا إلى أنه تم تدريب جميع العاملين بالمركز وكذا العاملين بالإدارات المعنية التى تم ربطها بمنظومة الخدمات الحكومية، على كيفية التعامل مع المواطنين لإداء خدماتهم وطلباتهم فى أسرع وقت ممكن، وفقًا للنظم المطبقة.

مصطفى مدبولى (1)
 
مصطفى مدبولى (2)
 
مصطفى مدبولى (3)
 
مصطفى مدبولى (4)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة: مركز خدمات بورسعيد اللوجستى ينهى الإجراءات بـ7 أيام بدلا من 24

مدبولى يجرى حوارا مع التجار والمواطنين بسوق السمك.. ويؤكد: سوق حضارية

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد

حى المناخ

بورسعيد

خدمات المواطنين

اخبار مصر




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة