صور.. تخريج 32 متدربا من ذوى القدرات الخاصة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، حفل تخريج مجموعة من الشباب والشابات من الصم والبكم، وتسليمهم شهادات التدريب بعد قضاء فترة التدريب المهنى على أيدى خبراء متخصصين فى الأعمال الفندقية، والذين سيتم تشغيل 32 متدربا منهم بأحد الفنادق الكبرى لدمجهم فى المجتمع المنتج.

وخلال كلمته، نقل السكرتير المساعد تحية المحافظ للحضور، كما أعرب عن سعادته بمشاركة أبنائنا من ذوى الهمم حفل تخريجهم وتشغيلهم، مؤكداً: "أن مثل تلك الاحتفالات يبعث الأمل والطاقة الإيجابية في النفوس، لأن أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ودورنا كمجتمع هو إعادة تاهيليهم من خلال برامج تدريبية تتناسب مع قدراتهم ليسهل عليهم الاندماج في المجتمع".

وأكد اللواء حمدى الحشاش، أنه على جميع مؤسسات الدولة التكاتف مع المجتمع المدنى، لمساعدة هؤلاء الأبطال وتسهيل دمجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن هذا يأتي إيمانا بفكر الدولة وانطلاقا من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان عام 2018 عام لذوى القدرات الخاصة، لتمكنهم من التفاعل مع كافة نواحي الحياة المختلفة، وتوجه السكرتير المساعد بالشكر لروتارى غرب الإسكندرية على مجهوده الكبير في رعاية ومساندة هؤلاء الشباب.

وشهد حفل التخريج، عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية، وهمت كمال رئيس نادى روتاري غرب الإسكندرية، رضا متولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومجدي سعد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والقنصل حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق.