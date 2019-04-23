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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:23 ص
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صور.. تأبين ضحايا هجمات سريلانكا الإرهابية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:12 ص
صور.. تأبين ضحايا هجمات سريلانكا الإرهابية تأبين صحايا هجوم سيريلانكا
كتب- هاشم الفخرانى
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أبن ذوى وأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها العاصمة كولامبور الأحد على عدد من الكنائس والمناطق الحيوية، مما أسفر عن مقتل مئات القتلى والمصابين والجرحى .

 

رهبان يؤدون طقوساً على ارواح ضحايا هجمات سيريلانكا
رهبان يؤدون طقوساً على أرواح ضحايا هجمات سيريلانكا

ووضع أقارب وذوى الضحايا أكاليل من الزهور على أرواح الضحايا فى العاصمة السيريلانكية ، كما تم وضع أكاليل من الزهور على ضحايا الهجوم فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن حيث لقىت جنسيات دنماركية مصرعها فى الهجمات الدامية .

 

 
تابين الضحايا
تابين الضحايا
 

وكانت مصر حكومة وشعباً قد أدانت الهجمات الإرهابية التى استهدفت الأبرياء داخل دور العبادة .

 

تأبين الضحايا
تأبين الضحايا

 

 

 


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