صور.. تأبين ضحايا هجمات سريلانكا الإرهابية

كتب- هاشم الفخرانى

أبن ذوى وأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها العاصمة كولامبور الأحد على عدد من الكنائس والمناطق الحيوية، مما أسفر عن مقتل مئات القتلى والمصابين والجرحى .



رهبان يؤدون طقوساً على أرواح ضحايا هجمات سيريلانكا

ووضع أقارب وذوى الضحايا أكاليل من الزهور على أرواح الضحايا فى العاصمة السيريلانكية ، كما تم وضع أكاليل من الزهور على ضحايا الهجوم فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن حيث لقىت جنسيات دنماركية مصرعها فى الهجمات الدامية .



تابين الضحايا

وكانت مصر حكومة وشعباً قد أدانت الهجمات الإرهابية التى استهدفت الأبرياء داخل دور العبادة .