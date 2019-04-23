صور.. الشباب والرياضة بدمياط تنظم مشروع المدن الملونة والرسم على الجدران

دمياط - عبده عبد البارى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، مشروع المدن الملونة والرسم على الجدران، وذلك بميدان الساعة بوسط مدينة دمياط.

وقال محمود أبو زهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن هذه المبادرة تأتى بهدف إثراء الحركة الفنية فى المحافظة وتجميل الميادين.

وأكد "أبو زهرة"، أن تلك المبادرة تأتى تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



مشروع المدن الملونة والرسم على الجدران



مشروع المدن الملونة والرسم على الجدران



مشروع المدن الملونة والرسم على الجدران



مشروع المدن الملونة والرسم على الجدران