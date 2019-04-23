video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. الحريرى يؤكد أهمية برامج الإصلاح ودور البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:33 م
صور.. الحريرى يؤكد أهمية برامج الإصلاح ودور البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى وقيادات اتحاد المصارف العربية
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أحمد-يعقوب
 
 
أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، اليوم الثلاثاء، على أهمية برامج الإصلاح الاقتصادى بما يعود بالمصلحة العامة على المواطن اللبنانى، لافتا إلى التزام الحكومة بمكافحة الفساد، مشيدا بدور البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد اللبنانى.
271df68e-f0b2-4ec8-b2ab-3290e0c4ccb5
 
وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.
 
75d6ebba-559e-43bb-be55-3c50f2b5e7c1
وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد الجراح الصباح، عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان جائزة "أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2019 "تقديرًا لإنجازاته وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى".
8be51705-defc-48e4-889b-4522371b1e43
 
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن جائزة "محافظ العام"، هى أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظى البنوك المركزية، وتستند إلى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الذى يتكون من 20 دولة عربية،  وتمنح هذا العام لرياض سلامة منصب حاكم البنك المركزى اللبنانى.
6c50c43c-6d9d-486f-9eef-18929b38dc0d
 
 
وقال وسام فتوح، إن رياض سلامة وهو الحاكم الخامس لمصرف لبنان منذ تأسيسه عام 1964،  عمل على تجاوز أصعب الظروف التى مرت بلبنان وحافظ على استقرار الليرة اللبنانية، وأنعش القطاع المصرفى اللبنانى ووصل النمو الاقتصادى عبر جهوده وجهود الحكومات المتتالية، وخاصة حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريرى إلى 7 و 8%.
 
0bbfb717-c1ad-4aa7-82c2-cab09c0702f5
 
وأكد وسام فتوح، أن رياض سلامة، حافظ على متانة الأوضاع المالية فى لبنان من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدى والمالى، وتطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالى، وتعزيز الشمول المالى، وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الناشئة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك ، كما ساهم فى سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطى مصرف لبنان إلى أكثر من 50 مليار دولار. 
8635d2fb-4569-4137-8d0e-198e4451d1c0 (1)
 
 
 
 
a8dcc837-7ba7-49a8-993b-aada2994cd4f
 
 
a56e1961-c511-4d6e-b68a-bb8d97501763
 
 
a3645369-24c9-4546-9304-408e78c48e96
 
 
ba2044f4-300e-46de-8bf6-3352638ed5bd
 
 
c1cf22bf-18d6-4883-9879-6e992bc679dc
 
 
f87f9176-dd2a-4c17-a925-89310eeef888
 
 
 
البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (1)
 
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (3)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (4)
 
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (6)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (7)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (8)
 
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (10)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (11)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (12)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (13)
 

البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد (14)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخاب جراح الصباح رئيسا لاتحاد المصارف العربية و"الإتربى" نائبا وطارق فايد عضوا

مصر ترشح محمد الإتربى لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لدورة جديدة

أخبار الاقتصاد

اتحاد المصارف العربية

سعد الحريرى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة