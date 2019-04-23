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صحة الإسكندرية: إجراء أول عملية تغيير لمفصل الفخذ ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:33 م
صحة الإسكندرية: إجراء أول عملية تغيير لمفصل الفخذ ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الدكتور علاء عثمان وكيل صحة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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صرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه تم إجراء أول عملية تغيير لمفصل الفخذ بمفصل صناعى بديل بمستشفى أبى قير العام، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

 

وأكد "عثمان"، أن العملية التى أجريت لمريض يبلغ عمره 63 عاما قد تمت بنجاح وتم إجراؤها بالمجان على نفقة الدولة .

 

من جانبه قال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى أبى قير العام، إن المريض كان يعانى من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ الأيمن والأيسر مع تحديد شديد بحركة المفصلين وصعوبة شديدة بالحركة مع آلام مزمنة بالفخذ، فتم تغير مفصل الفخذ الأيسر بنجاح بمفصل أسمنتى، موضحا أن حالة المريض مطمئنة حاليا وقد بدأ الحركة بمساعدة الطبيب.

 

وشارك فى إجراء العملية الدكتور عماد يسرى، الدكتور خالد الكورانى، الدكتور أحمد فريد، الدكتور إسلام صابر، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى كمال أنس رئيس قسم جراحة العظام، مع أطباء التخدير الدكتور عماد الديناصورى، الدكتورة فاطمة الزهراء حسين.


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