شريف كامل مرشحا لرئاسة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة خلفا لطارق توفيق

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن ترشيح عدد من أعضاء الغرفة لمجلس الإدارة، خلفا لمجلس الإدارة الحالى، برئاسة طارق توفيق ،على أن يتم إقرار الترشيحات رسميا أخر شهر مايو المقبل.

وجاءت الترشيحات كالتالي

شريف كامل رئيسا لمجلس إدارة الغرفة .

وبول جريفس نائبا للرئيس ، وداليا وهبة نائبا للرئيس.

وعمرو علام نائبا لشؤن العضوية وخالد أبو بكر نائبا لشؤن البرامج،و جرجس عبد الشهيد ، نائبا للشؤن القانونية.

وترشح كامل صالح أميناً للصندوق ،والعضوية كل من شريف الخولى و سيف الدين صادق وسها على.