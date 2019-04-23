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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 23-4-2019

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:16 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 23-4-2019 اليورو الأوروبى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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انخفض سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى، اليوم، الثلاثاء 23-4-2019، انخفاضا طفيفا، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو اليوم، 19.28 جنيه للشراء، و19.50جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.23 جنيه للشراء

 19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.25 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.25 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.15 جنيه للشراء

19.45 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.22 جنيه للشراء

19.37 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.23 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع


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