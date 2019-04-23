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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:16 م
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روسيا تبيع إندونيسيا ناقلات مدرعة عائمة ومركبات مشاة قتالية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:04 م
روسيا تبيع إندونيسيا ناقلات مدرعة عائمة ومركبات مشاة قتالية مدرعة روسية
أ ش أ
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أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لصادرات السلاح أن روسيا وإندونيسيا وقَعتا عقدا لتوريد الناقلات المدرعة العائمة من طراز "بي تي-زد إف" ومركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-زد إف" لوزارة الدفاع الأندونيسية.

 

وذكر بيان لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم،الثلاثاء، أن الشركة وقعت مع وزارة الدفاع الإندونيسية عقدا لبيع مركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-زد إف" والناقلات المدرعة العائمة من طراز "بي تي-زد إف" من تصنيع وتطوير شركة "كورجانماش زافود" الروسية.


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