روسيا تبيع إندونيسيا ناقلات مدرعة عائمة ومركبات مشاة قتالية

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أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لصادرات السلاح أن روسيا وإندونيسيا وقَعتا عقدا لتوريد الناقلات المدرعة العائمة من طراز "بي تي-زد إف" ومركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-زد إف" لوزارة الدفاع الأندونيسية.

وذكر بيان لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم،الثلاثاء، أن الشركة وقعت مع وزارة الدفاع الإندونيسية عقدا لبيع مركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-زد إف" والناقلات المدرعة العائمة من طراز "بي تي-زد إف" من تصنيع وتطوير شركة "كورجانماش زافود" الروسية.