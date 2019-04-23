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رئيس مجلس الأمة الكويتي يعقد مباحثات مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:14 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعقد مباحثات مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي رئيس مجلس الامة الكويتى
موسكو - واس
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عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له مباحثات رسمية مع رئيسة المجلس الفيدرالي في روسيا (الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لروسيا.

 

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت وروسيا, إضافة إلى سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وملف الإرهاب.

 

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين.

 

 

 

 


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